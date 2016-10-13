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إنشاء قسم للعلاقات العامة بالإدارة الصحية بأشمون

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إنشاء قسم للعلاقات العامة بالإدارة الصحية بأشمون إنشاء قسم للعلاقات العامة بالإدارة الصحية بأشمون

>المنوفية – محمود شاكر

قال الدكتور معتمد محمد يوسف مدير عام الإدارة الصحية بأشمون، أنه تم انشاء قسم للعلاقات العامة بالادارة لكونه الجهاز الذي يربط الادارة بجمهورها الداخلي والخارجي ونظراً للتقدم التكنولوجي وظهور وسائل الإعلام الرقابية والاجتماعية والتطور المستمر للعالم وتعظم حاجة الجمهور إليه .

وأكد يوسف أن الهدف من إنشاء الإدارة  نقل صورة للخدمات التي تقدمها الإدارة الصحية والوحدات الصحية والمستشفيات التابعة لها وتلبية حاجة الجمهور للحصول على تلك المعلومات والمساعدة في حل المشاكل والعقبات التي تواجههم .

وأوضح يوسف أنه تم إختيار عاطف الحراني لإدارة القسم، بالإضافة الى فريق عمل متكامل من أجل الوصول إلى الهدف الذى تمت من أجلة، مشددا على ضرورة التواصل مع كافة المواطنين من أجل إبراز الصورة الكاملة للادارة .

 

 

 

 


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