وزير خارجية بريطانيا: يجب أن نعيد بحث التدخل العسكري في سوريا

قال وزير خارجية بريطانيا، بوريس جونسون، اليوم الخميس، إن من الصواب بحث تدخل بريطانيا عسكريا في الصراع السوري، لكن أي تحرك يجب أن يكون في إطار تحالف يضم الولايات المتحدة متوقعا ألا يحدث ذلك في الأجل القصير.

وأضاف جونسون للجنة برلمانية “من الصواب الآن أن نبحث مرة أخرى في الخيارات الأكثر تحريكا للأمور، الخيارات العسكرية .. لكن يجب أن نكون واقعيين في مسألة كيف سيكون ذلك وما يمكن تحقيقه”.

وتابع جونسون “لا يمكن أن نفعل شيئا بدون تحالف دون أن نفعله مع الأمريكيين، أظن أنه لا يزال أمامنا الكثير حتى نصل لذلك لكن هذا لا يعني أن المناقشات لا تجري لأنها تجري بالتأكيد”.

وأشار وزير الخارجية إلى أن تكثيف العقوبات على اللاعبين الرئيسيين في “نظام” الرئيس السوري بشار الأسد خيار آخر مطروح أمام بريطانيا.