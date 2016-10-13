أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزير خارجية بريطانيا: يجب أن نعيد بحث التدخل العسكري في سوريا

Google+ Print
وزير خارجية بريطانيا: يجب أن نعيد بحث التدخل العسكري في سوريا وزير خارجية بريطانيا: يجب أن نعيد بحث التدخل العسكري في سوريا

وزير خارجية بريطانيا

قال وزير خارجية بريطانيا، بوريس جونسون، اليوم الخميس، إن من الصواب بحث تدخل بريطانيا عسكريا في الصراع السوري، لكن أي تحرك يجب أن يكون في إطار تحالف يضم الولايات المتحدة متوقعا ألا يحدث ذلك في الأجل القصير.

وأضاف جونسون للجنة برلمانية “من الصواب الآن أن نبحث مرة أخرى في الخيارات الأكثر تحريكا للأمور، الخيارات العسكرية .. لكن يجب أن نكون واقعيين في مسألة كيف سيكون ذلك وما يمكن تحقيقه”.

وتابع جونسون “لا يمكن أن نفعل شيئا بدون تحالف دون أن نفعله مع الأمريكيين، أظن أنه لا يزال أمامنا الكثير حتى نصل لذلك لكن هذا لا يعني أن المناقشات لا تجري لأنها تجري بالتأكيد”.

وأشار وزير الخارجية إلى أن تكثيف العقوبات على اللاعبين الرئيسيين في “نظام” الرئيس السوري بشار الأسد خيار آخر مطروح أمام بريطانيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا