«توتال» تضخ 200 مليون دولار استثمارات جديدة في مصر خلال 5 سنوات

أكد وفد من شركة (توتال) الفرنسية حرص الشركة على ضخ 200 مليون دولار استثمارات جديدة، خلال الخمس سنوات القادمة في السوق المصرية باعتباره سوقا واعدة، ويمثل بوابة دخول رئيسية للتوسع والعمل فى القارة الافريقية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اليوم الخميس مع كل من ستانسلس ميتلمان نائب رئيس شركة (توتال) الفرنسية لأفريقيا، ومدير الشركة في مصر، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء السفير حسام القاويش بأن رئيس الوزراء أكد – فى بداية اللقاء – حرص الحكومة على بذل كافة الجهود لتهيئة المناخ المناسب، وتقديم التيسيرات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الخدمية، خاصة قطاع البترول والطاقة الذى يمثل أولوية قصوى لدى الحكومة باعتباره مكونا اساسيا من مكونات خطة التنمية التى يتم تنفيذها فى المرحلة الراهنة.

وطالب رئيس الوزراء – خلال اللقاء – بالعمل على إنشاء محطات متخصصة فى تقديم الخدمات البترولية المتكاملة للناقلات والشاحنات الكبيرة على مستوى الجمهورية، وكذا الاهتمام بزيادة تلك محطات بمناطق صعيد مصر.

واستعرض مسئولو شركة (توتال) – خلال اللقاء – نشاط عمل الشركة فى قطاع الخدمات البترولية بمصر، والذى يتضمن تقديم خدمات لتموين السيارات على مستوى الجمهورية، وكذا مستودعات تخزين الوقود، بالاضافة إلى تصنيع وتعبئة وتوزيع الزيوت المعدنية للمحركات والمستخدمة فى الصناعات المختلفة، فضلا عن الخدمات الخاصة بتموين الطائرات بعدد من المطارات المصرية، وذلك بالاضافة إلى نشاط الشركة فى عمليات الاستكشافات البترولية.

أ ش أ