رئيس الوزراء يبحث عن سائق «توك توك» لخص حال مصر في دقيقتين

قال الإعلامي عمرو الليثي، إنه تلقى اتصالا هاتفيًا، من تامر عوف المستشار السياسي لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل للتعليق على فيديو سائق التوك توك الذي لخص حال مصر في دقيقتين، وحقق أكثر من 4 ملايين مشاهدة في أقل من 12 ساعة، منذ عرضه أمس في برنامج “واحد من الناس”، المذاع على قناة “الحياة”.

وأوضح الليثي، في تصريحات صحفية اليوم، أنه أكد لـ”عوف” أن فريق البرنامج لا يعرف أي معلومات عن السائق ولا حتى اسمه الأول، خصوصًا وأنه غادر بعد ما أنهى كلامه مباشرة لكن البرنامج على استعداد لنقل أي حوار سيجمع بين ممثلي الحكومة والسائق في حال العثور عليه.

وأضاف الليثي، أن هناك اتجاها في الحكومة لعقد جلسة بين الوزراء وممثلين للمصريين البسطاء لشرح الوضع الاقتصادي الحالي، مشيرًا إلى أن مستشار رئيس الوزراء أبلغه متابعة الحكومة بدقة لما يجري في الشارع المصري وأن التقارير تؤكد زيادة الأعباء على المواطنين، وأن هناك تشديدا من رئيس الوزراء على أهمية مراقبة الأسواق، والحد من الارتفاع المبالغ فيه للأسعار، ومواجهة جشع التجار بجانب اتخاذ إجراءات أخرى تضمن وصول السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، نافيا تجاهل الحكومة لأوجاع الناس ومشاكلهم.