قائد القوات الجوية: دمرنا 13 هدفا لـ«داعش» فى ليبيا بناءً على معلومات دقيقة

أكد الفريق يونس المصرى، قائد القوات الجوية، أن القدرات والإمكانيات القتالية للقوات الجوية قادرة على ردع أى تهديد خارجى يمس سماء الوطن، مشيرًا إلى أن الضربة الجوية لعناصر “داعش” فى ليبيا كانت مدروسة للغاية، مما ساعد على تنفيذ المهمة بنجاح.

وكشف قائد القوات الجوية، أن الضربة كانت فى منطقة سكنية، وعلى الرغم من ذلك لم يسقط أى مدنيين، وذلك لأن الضربة كانت مركزة فى 13 هدفا رئيسيا، مؤكداً أنها لو لم تكن كذلك لسقط عشرات القتلى، وهو ما لم يحدث.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قراره وقتها بتنفيذ الضربة الجوية، والتى أشاد بها الليبيين أنفسهم فى تحقيق أهدافها ضد عناصر داعش.

وأوضح الفريق يونس أن القوات الجوية وجهت أيضا ضربة قاصمة للعناصر الإرهابية فى سيناء، والتى كانت بمثابة رسالة قوية لردعهم، موضحاً أن تلك الضربات تعتمد على معلومات موثقة ومدققة للغاية.

يذكر أن القوات الجوية تحتفل يوم 14 أكتوبر من كل عام، بعيدها السنوى فى ذكرى معركة المنصورة، والتى واجهت فيها طائرات العدو الإسرائيلى وكبدته خسائر فادحة.