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«الكهرباء» تعين أيمن حمزة خلفاً لـ«اليمانى» متحدثاً رسمياً للوزارة

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«الكهرباء» تعين أيمن حمزة خلفاً لـ«اليمانى» متحدثاً رسمياً للوزارة «الكهرباء» تعين أيمن حمزة خلفاً لـ«اليمانى» متحدثاً رسمياً للوزارة

قرر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة المصرية، تعين الدكتور أيمن حمزة ، متحدثاً رسمياً باسم وزارة الكهرباء خلفاً للدكتور محمد اليمانى،ومن المقرر أن يصدر القرار رسمياً فى 26 أكتوبر الجارى ليبدأ حمزة مهامه رسمياً.

و الدكتور أيمن حمزة ، حاصل على درجة الدكتوراة فى الكيمياء و كان يشغل منصب مدير عام الدراسات بشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء،وتم اختياره لمنصب متحدثاً إعلامياً بناء على المعاير التى وضعتها الوزارة و التى جاء أهمها أن يقل عمره عن 50 عاماً و يجيد اللغة الإنجليزية بطلاقة .

يذكر أن الدكتور محمد اليمانى ، تم تعينه متحدثاً إعلامياً لوزارة الكهرباء منذ عامين و من المقرر أن يبلغ السن القانونى للمعاش فى 26 أكتوبر الجارى،لينتهى عمله بقطاع الكهرباء بعد مجهود استمر لأكثر من 25 عاماً بشركة القناة لتوزيع الكهرباء ثم متحدثاً إعلامياً للوزارة.

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