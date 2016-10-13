النائبة هالة أبو السعد عن وزير الصحة: «نموذج يحتذى به»

أشادت النائبة هالة أبو السعد، بقرار وزير الصحة بشأن إعادة بناء مستشفى مدينة بيلا الجديد بعد توقف العمل بالمستشفى أكثر من خمسة عشر سنة.

وأوضحت أبو السعد – وفقًا للبيان الصادر اليوم الميس – أن “بيلا” بلا مستشفى منذ 15سنة، مشيرةً إلى أن قرار وزير الصحة جريئًا باتخاذ إجراءات هدم المستشفى القديمة بالكامل مع إعادة بناءها على أحدث طراز، وتحويلها من مركزي إلى عام، لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين بشكلٍ أفضل، خاصةً وأن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة هو من يتولى عملية الهدم والبناء، حرصًا من الوزير على إنهاء أعمال البناء في أسرع وقت بتكلفة مالية تقدر بحوالي 200 مليون جنيه.

وأشارت النائبة، إلى أنه تم نقل أقسام المستشفى كما هو متفق عليه إلى مبنى مستشفى الحميات، بمدينة بيلا، كما تم نقل مدرسة التمريض، قسم الأطفال، الباطنة، والعيادات الخارجية إلى أماكن أخرى بالمدينة، حتى انتهاء أعمال البناء في المستشفى الجديد، فيما تم نقل قسم الغسيل الكلوي إلى مقره المؤقت بمسجد عبدالرحمن البيلي بشارع 23 يوليو.

وأضافت النائبة هالة أبو السعد، أن المستشفى القديم كان يعاني من حالة إهمال، وساءت أوضاعه على مدار السنوات السابقة قبل وقف العمل فيه، حتى صدر هذا القرار الصائب لكي نعيد بناء مستشفى جديد يليق بمدينة بيلا، ويكون قادرًا على خدمة الأهالي.

وأشارت النائبة – في ختام بيانها – إلى أن قرار إعادة بناء مستشفى بيلا مؤجل من ٢٠٠٢ حتى الآن، ولم يتم إلا في وجود الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة الحالي.