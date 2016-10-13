البرلمان يغلق باب تغيير رغبات عضوية اللجان النوعية.. والانتخابات الأحد المقبل

يغلق مجلس النواب اليوم الخميس، الباب أمام النواب الراغبين فى تغيير عضوية اللجان النوعية خلال دور الانعقاد الثانى، من أجل البدء فى إجراء انتخابات اللجان النوعية عقب الانتهاء من إعداد القوائم الجديدة للجان فى جلسة يوم الأحد المقبل.

وفتح مجلس النواب الباب أمام الأعضاء للانتقال من لجنة نوعية إلى أخرى وتغيير رغباتهم، وطلبت الأمانة العامة للمجلس النواب الراغبين فى تغيير لجانهم بالدور الثانى فى التواصل مع الأمانة العامة من أجل استيفاء استمارة الرغبات فى عضوية اللجان وتقديمها فى موعد اليوم الخميس، ويحق للنواب تغيير لجانهم النوعية مع كل دور انعقاد، بالإضافة إلى اختيار لجنتين واحدة أساسية والأخرى فرعية.