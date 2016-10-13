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محافظ القليوبية لممثلي الفلاحين: مهمتكم أن تكونوا عين أمينة تساعدني

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محافظ القليوبية لممثلي الفلاحين: مهمتكم أن تكونوا عين أمينة تساعدني محافظ القليوبية لممثلي الفلاحين: مهمتكم أن تكونوا عين أمينة تساعدني

اللواء عمرو عبد المنعم، محافظ القليوبية خلال لقاءه مع وفد الفلاحين

قال اللواء عمرو عبد المنعم، محافظ القليوبية، للوفد الممثل للفلاحين بالقليوبية – والذين استقبلهم اليوم الخميس بمكتبه بمدينة شبرا الخيمة – إنهم يجب أن يكونوا مرآة المسئول الأمينة التي تساعده على تشخيص كافة المشكلات بدقة للعمل على حلها.

واستمع “عبدالمنعم” – وفقًا للبيان الصادر اليوم – إلى كل المشكلات التي يعاني منها الفلاحون، مثل:” عجز وارتفاع السماد والتقاوي، تطهير الترع والمصارف، والحرص على تدعيم مزارعي السلع الإستراتيجية الهامة مثل القمح، القطن، الذرة، وغيرها، فضلًا عن تذليل المعوقات التي تعترض طريقهم”.

ووعد محافظ القليوبية، الفلاحين – خلال اللقاء – أنه “سيبذل قصارى جهده لمساعدتهم على حل مشاكلهم ولكن بدورهم يجب عليهم أن يساعدوه أيضًا، لأن وطننا جميعًا، ويجب أن نكون يدًا واحدة بكل إخلاص في مواجهة المشاكل الكثيرة التي نعاني منها جميعًا، مضيفًا أن القليوبية جزء عزيز من مصر، ونعمل على تنميتها وتطويرها بكل السبل لذا يجب أن نتعاون جميعًا”، على حد قوله.

كما وعد – في نهاية اللقاء – بالتنسيق مع الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، لعمل منفذ بكل وحدة زراعية لتوزيع المبيدات بانتظام على الفلاحين.

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