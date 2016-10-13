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"مش طيارات بس".. القوات الجوية تضم أنظمة تسليح واستطلاع وملاحة جوية

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"مش طيارات بس".. القوات الجوية تضم أنظمة تسليح واستطلاع وملاحة جوية "مش طيارات بس".. القوات الجوية تضم أنظمة تسليح واستطلاع وملاحة جوية

>كتب زكى القاضى

أكد الفريق يونس المصرى، قائد القوات الجوية، أن هناك خطأ سائد باعتقاد أن القوات الجوية تضم طائرات حربية فقط، ولكن الحقيقة تشمل قطاعات أخرى فى القوات الجوية، مثل أنظمة التسليح والاستطلاع والملاحة الجوية.

 

وأوضح قائد القوات الجوية، خلال مؤتمر صحفى، بأن القوات الجوية لديها أيضا أنواع مختلفة من الطائرات وليس الهجومية فقط، بل هناك مروحيات وطائرات نقل ثقيل، وطائرات دفاعية، وكل منها له مهامه الخاصة وأطقم الطيارين الخاصة بها.

 

يذكر أن القوات الجوية تحتفل يوم 14 أكتوبر من كل عام، بعيدها السنوى فى ذكرى معركة المنصورة، والتى واجهت فيها طائرات العدو الاسرائيلى وكبدته خسائر فادحة.


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