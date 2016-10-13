مد فترة التيسيرات الممنوحة للوحدات السكنية والمهنية بالمدن الجديدة حتى 31 ديسمبر

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على مد فترة التيسيرات الممنوحة للوحدات السكنية، المهنية، الإدارية، والمحال التجارية – التي تم إنشاؤها بمعرفة الهيئة بكافة أجهزة المدن – وذلك حتى 31 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يتم مد فترة التيسيرات الممنوحة على النحو التالي:” في حالة سداد كامل المتأخرات المستحقة على العميل يتم الإعفاء من كامل غرامات التأخير، وفي حالة سداد 75% من المديونية المستحقة على العميل يتم الإعفاء من 70% من غرامات التأخير، أما في حالة سداد 50% من المديونية المستحقة على العميل فيتم الإعفاء من 45% من غرامات التأخير، وفي حالة سداد 25% من المديونية المستحقة على العميل يتم الإعفاء من 20% من غرامات التأخير، كما يمكن زيادة نسبة السداد والاستفادة من الزيادة في نسبة الإعفاء من فوائد التأخير على أن يتم ذلك خلال فترة سريان التيسيرات”.

وقال مدبولي – وفقًا للبيان الصادر اليوم الخميس – “تسري هذه التيسيرات على الوحدات السكنية، المهنية، الإدارية، والمحال التجارية، وفي حالة عدم سداد أي نسبة متأخرات من النسب المذكورة، وانتهاء المهلة، يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حفاظًا على حقوق الهيئة وأجهزتها، ولا تسري هذه التيسيرات على كافة الوحدات والمحال الصادر لها قرارات إلغاء التخصيص”.

وأضاف وزير الإسكان، أن مجلس الإدارة وافق على طلب وزير الصحة، بتخصيص قطعة أرض بمركز الحي الثالث بمدينة دمياط الجديدة لإقامة معهد أورام نموذجي جديد، وجاءت الموافقة على اعتماد نشاط قطعة الأرض بمساحة 16284 م2، والواقعة بمركز المدينة منطقة (ح) بمدينة دمياط الجديدة لتكون بنشاط طبي وتخصيصها لوزارة الصحة، بنظام نقل الأصول لإقامة معهد جديد للأورام بمحافظة دمياط، أو التنبيه بما يلزم، وبشرط موافاة الهيئة بمصدر تمويل المشروع والموافقات، وطبقًا لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم 53 بتاريخ 5/7/2011.

وأعلن موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص وتشغيل منافذ بيع للمنتجات مخفضة الأسعار في نطاق مدينة 6 أكتوبر، لتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين ومحدودي الدخل، وجاءت الموافقة بتخصيص 13 محلًا بمدينة 6 أكتوبر، لوزارة الدفاع بنظام نقل الأصول، نظرًا لحاجة المدينة لتلك المنافذ على أن يتم موافاة الهيئة بموافقة جهة الاختصاص على نقل الأصول، وطبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وأشار وزير الإسكان إلى أن مجلس الإدارة وافق – أيضًا – على تخصيص قطعة أرض بمساحة 25 فدانًا لصالح نادي سوهاج الرياضي بغرض إقامة ملاعب للنادي بنظام نقل الأصول، وجاءت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 19.94 فدان تقريبًا بالقطعة رقم 2 غرب جامعة سوهاج بمدينة سوهاج الجديدة، لصالح وزارة الشباب والرياضة “نادي سوهاج الرياضي”، لإقامة نادٍ رياضي، وذلك بنظام نقل الأصول، وطبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وبشرط موافاة الهيئة بمصدر تمويل المشروع والموافقات، وطبقًا لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم 53 بتاريخ 5/7/2011.