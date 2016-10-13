أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"التموين " تخصص خط ساخن ( 19280 ) لشكاوى نقص السلع

Google+ Print
"التموين " تخصص خط ساخن ( 19280 ) لشكاوى نقص السلع "التموين " تخصص خط ساخن ( 19280 ) لشكاوى نقص السلع

>كتبت سماح لبيب

كشف مصدر مسئول بوزارة والتجارة الداخلية ، أن الوزارة خصصت خط ساخن رقم ( 19280 ) لتلقى شكاوى المواطنين عن نقص السلع  ، مؤكدا أن  الوزارة تضخ يوميا  من 7 آلاف طن  سكر ، و1000 طن أرز لتلبية احتياجات المواطنين .

وقال المصدر ، فى تصريحات خاصة لـ  "اليوم السابع  " ، إن الوزارة  تعاقدت  على  استيراد  420 ألف طن من السكر ستصل خلال أيام ، موضحا أن هناك سيارات متنقلة فى الشوارع لبيع السلع للمواطنين.

وأوضح المصدر ، ردا على ما يتردد بوجود أزمات فى مختلف المحافظات بنقص المتاح من السكر والأرز على البطاقات التموينية ، أن الأرصدة المتاحة بوزارة التموين تكفى حاجة المستهلكين خلال 3 أشهر قادمة ، إنما الازمة تعود إلى زيادة  تدافع  المستهلكين على شراء السكر والأرز.

وأشار المصدر ،إلى أن الوزارة تضخ يوميا سيارات نقل من مخازن الشركات بالقاهرة إلى محافظات الصعيد والوجه البحرى لتلبية كافة الاحتياجات ، إلا أنه شدد على ضرورة أن يحصل كل مواطن على احتياجاته من فارق نقاط الخبز من كافة السلع المعروضة ، ولا يتم تركيزه على سلعتى السكر والأرز فقط، لما يتردد من وجود أزمات بها.

وأوضح أن الوزارة خصصت خط لاستقبال أى شكاوى متعلقة بالسلع الغذائية أو أزمة السكر، وهو رقم  19280، بحانب تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الموقف بكل محافظة والتأكد من توفير السلع وضبط الأسعار ، مشيرا إلى أن الوزارة تتابع يوميا أى نقص فى كل محافظة وتقوم بتوجيه كميات إضافية لها على وجه السرعة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات