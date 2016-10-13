"التموين " تخصص خط ساخن ( 19280 ) لشكاوى نقص السلع

كشف مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية ، أن الوزارة خصصت خط ساخن رقم ( 19280 ) لتلقى شكاوى المواطنين عن نقص السلع ، مؤكدا أن الوزارة تضخ يوميا من 7 آلاف طن سكر ، و1000 طن أرز لتلبية احتياجات المواطنين .

وقال المصدر ، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع " ، إن الوزارة تعاقدت على استيراد 420 ألف طن من السكر ستصل خلال أيام ، موضحا أن هناك سيارات متنقلة فى الشوارع لبيع السلع للمواطنين.

وأوضح المصدر ، ردا على ما يتردد بوجود أزمات فى مختلف المحافظات بنقص المتاح من السكر والأرز على البطاقات التموينية ، أن الأرصدة المتاحة بوزارة التموين تكفى حاجة المستهلكين خلال 3 أشهر قادمة ، إنما الازمة تعود إلى زيادة تدافع المستهلكين على شراء السكر والأرز.

وأشار المصدر ،إلى أن الوزارة تضخ يوميا سيارات نقل من مخازن الشركات بالقاهرة إلى محافظات الصعيد والوجه البحرى لتلبية كافة الاحتياجات ، إلا أنه شدد على ضرورة أن يحصل كل مواطن على احتياجاته من فارق نقاط الخبز من كافة السلع المعروضة ، ولا يتم تركيزه على سلعتى السكر والأرز فقط، لما يتردد من وجود أزمات بها.

وأوضح أن الوزارة خصصت خط لاستقبال أى شكاوى متعلقة بالسلع الغذائية أو أزمة السكر، وهو رقم 19280، بحانب تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الموقف بكل محافظة والتأكد من توفير السلع وضبط الأسعار ، مشيرا إلى أن الوزارة تتابع يوميا أى نقص فى كل محافظة وتقوم بتوجيه كميات إضافية لها على وجه السرعة.