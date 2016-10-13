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الأرصاد: طقس الغد معتدل شمالاً مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة

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الأرصاد: طقس الغد معتدل شمالاً مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة الأرصاد: طقس الغد معتدل شمالاً مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة

>كتب محمد محسوب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلين وارتفاع الموج فيهما ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 22 32

الإسكندرية 18 28

مطروح 19 27

بورسعيد 24 28

دمياط 23 28

بلطيم 22 29

الإسماعيلية 20 33

السويس 20 34

العريش 18 30

نخل 19 32

طابا 20 33

الطور 22 30

مرسى علم 24 34

الغردقة 22 35

شرم الشيخ 26 34

رفح 17 29

كاترين 15 27

سيوة 19 33

المنيا 19 35

الفيوم 20 34

رأس سدر 20 33

أبوسمبل 22 39

وسط الدلتا 21 32

أسيوط 18 36

سوهاج 18 37

الأقصر 22 39

أسوان 23 41

شلاتين 23 35

حلايب 25 34

الوادى الجديد 19 38

قنا 22 38

نويبع 24 33

السلوم 20 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 28 42

المدينة 25 38

الرياض 21 35

المنامة 27 32

أبوظبى 25 35

الدوحة 26 36

الكويت 21 37

دمشق 13 33

بيروت 23 30

عمان 19 31

القدس 17 28

غزة 21 30

بغداد 19 36

مسقط 26 33

صنعاء 11 25

الخرطوم 28 41

طرابلس 27 39

تونس 25 31

الجزائر 14 26

الرباط 15 22

نواكشوط 21 32

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 7 18

أسطنبول 14 20

إسلام آباد 18 33

نيودلهى 21 35

جاكرتا 24 30

بكين 13 23

كوالامبور 25 33

طوكيو 13 20

أثينا 16 24

روما 18 26

باريس 9 17

مدريد 8 18

برلين 4 12

لندن 9 16

مونتريال 3 13

موسكو 2 5

نيويورك 10 18

واشنطن 9 18


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