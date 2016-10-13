حجز دعوى خلع زوجة إبراهيم سعيد للحكم بجلسة اليوم

حجزت محكمة أسرة المعادى، اليوم الخميس، دعوى الخلع المقامة من "ابتسام كامل" الشهيرة بـ"شهد عبد الله" زوجة إبراهيم سعيد لاعب نادى الأهلى والزمالك السابق، للحكم بجلسة اليوم .

وقد تغيبت زوجة "سعيد" عن جلسة اليوم، ومثل هيثم حمد الله كوكيلا عنها، كما تغيب اللاعب أيضا عن الحضور ومثل أحمد المغربى كوكيلا عنه.

وتسلمت محكمة أسرة المعادى خﻻل جلسة اليوم تقرير الحكمين اللذين وكلتهما للوقوف على أسباب الخﻻف بين سعيد وزوجته ومحاولة الصلح بينها قبل إصدار الحكم فى الدعوى.

وذكر التقرير أن زوجة ﻻعب منتخب مصر السابق قد حضرت جلسة التحكيم ورفضت الصلح معه، وأصرت على تطليقها من اللاعب طلقة بائنة للخلع مقابل تنازلها عن كافة حقوقها المادية والشرعية ورد قيمة مقدم الصداق المبرم فى عقد الزواج، وقالت إنها تبغض الحياة معه، ولن تعود إليه مرة ثانية.