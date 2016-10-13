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رئيس الوزراء لمسئولى "توتال": حريصون على تقديم التيسيرات لجذب الاستثمارات

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رئيس الوزراء لمسئولى "توتال": حريصون على تقديم التيسيرات لجذب الاستثمارات رئيس الوزراء لمسئولى "توتال": حريصون على تقديم التيسيرات لجذب الاستثمارات

>كتبت هند مختار

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس كلا من stanislas mittelman، نائب رئيس شركة "توتال" الفرنسية لأفريقيا، ومدير الشركة فى ، وذلك بحضور وزير البترول طارق الملا.

 

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أكد فى بداية اللقاء على حرص بذل كافة الجهود لتهيئة المناخ المناسب، وتقديم كل التيسيرات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات الخدمية، وخاصة قطاع البترول والطاقة الذى يمثل أولوية قصوى لدى الحكومة باعتباره مكوناً أساسياً من مكونات خطة التنمية التى يتم تنفيذها فى المرحلة الراهنة، وطالب رئيس الوزراء خلال اللقاء بالعمل على إنشاء محطات متخصصة فى تقديم الخدمات البترولية المتكاملة للناقلات والشاحنات الكبيرة على مستوى الجمهورية، وكذا الاهتمام بزيادة تلك محطات بمناطق صعيد مصر.

 

من جانبهم، أكدوا مسئولو "توتال" حرص الشركة على ضخ 200 مليون دولار استثمارات جديدة خلال الخمس سنوات القادمة فى السوق المصرى باعتباره سوقاً واعداً، ويمثل بوابة دخول رئيسية للتوسع والعمل فى القارة الأفريقية.

 

وخلال اللقاء، استعرض مسئولو شركة "توتال" نشاط عمل الشركة فى قطاع الخدمات البترولية بمصر، والذى يتضمن تقديم خدمات لتموين السيارات على مستوى الجمهورية، وكذا مستودعات تخزين الوقود، بالإضافة إلى تصنيع وتعبئة وتوزيع الزيوت المعدنية للمحركات والمستخدمة فى الصناعات المختلفة، هذا فضلاً عن الخدمات الخاصة بتموين الطائرات بعدد من المطارات المصرية، وذلك بالإضافة إلى نشاط الشركة فى عمليات الاستكشافات البترولية.


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مصر 365

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