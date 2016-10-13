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ترامب يؤجل الإنتخابات الأمريكية.. عن طريق الخطأ!‏

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الخميس 13-10-2016 09:25

أخطأ المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد Donald Trump في موعد الإنتخابات، ودعا مؤيديه في فلوريدا للخروج والتصويت له في 28 تشرين الثاني، أي بعد 20 يوماً من تاريخ التصويت الفعلي في 8 تشرين الثاني.

 

 

كلام ترامب يأتي في وقت تواجه حملته أسوأ شهر انتخابي لها، بتراشقه الإتهامات مع قيادة حزبه وسحب 110 شخصية جمهورية دعمهم للمرشح بعد تسريب شريط إباحي يتحدث فيه ببذاءة حول النساء.

 

 

وفي المناظرة الأخيرة التي جمعته بمنافسته هيلاري كلينتون الأحد الماضي، قال ترامب إنه سيعيّن مدّعياً خاصاً للتحقيق في استخدام كلينتون البريد الإلكتروني لأنها عرّضت الأمن القومي للخطر خلال عملها كوزيرة للخارجية، أثناء رئاسة الرئيس باراك أوباما Barack Obama من العام 2009 حتى العام 2013.

 

 

وواجه دونالد ترامب الكثير من الإنتقادات بسبب هذا الكلام، الذي توعّد فيه بإدخال كلينتون الى السجن في حال وصوله للرئاسة.

 

 

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