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عودة «شمشون ودليلة» للأوبرا الفرنسية بعد توقف 25 عامًا

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عودة «شمشون ودليلة» للأوبرا الفرنسية بعد توقف 25 عامًا عودة «شمشون ودليلة» للأوبرا الفرنسية بعد توقف 25 عامًا

الاوبرا الفرنسية أرشيفية

لأول مرة بعد مرور ربع قرن من الزمان تقوم أوبرا باريس بعرض الأوبرا الشهيرة شمشون ودليلة رائعة الموسيقار “سانت ساين” والتى ألفها فى 23 نوفمبر 1892.

ويقود “شمشون ودليلة” قائد الاوركسترا الفرنسي فيليب جوردان ويخرجها المخرج الاوبرالى الايطالى “دامييانو ميشليوت”، والذى أخرج من ذى قبل /حلاق اشبليه/ وتقوم بالتمثيل السوبرانو الأمريكية “آنيتا راشفوليسفيلى” والتينور ليتون ” وألكسندر انطونينكو”.

وتدور الأوبرا حول شمشون الذى تكمن قوته فى شعره وقد استطاعت داليدا من قهره بعد أن قصت شعره وحبسته فى معبد “فيليستان”، إلا أنه استطاع أن يستعيد قوته ويهدم المعبد، ويستمر العرض الاوبرالي حتى 5 نوفمبر القادم.

أ ش أ

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