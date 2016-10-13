ترقب شديد لإعلان الفائز بـ«نوبل للأداب»..و«أدونيس وتيونجو» الأوفر حظًا

تنتهي حالة الترقب الشديد لجائزة نوبل للآداب ظهر اليوم الخميس، عندما تعلن الامينة العامة للاكاديمية السويدية هوية الفائز بالجائزة، ويعتبر الشارع السوري “ادونيس”، و الكاتب الكيني “جوجي وا تيونجو” المرشحين الاوفر حظا لدى النقاد والمراهنين لخلافة البيلاروسية سفيتلانا اليكسييفيتش.

ومع وجود نحو 220 مرشحاً للجائزة، تبقى مهمة توقع اسم الفائز بنوبل للآداب، مهمة شبه مستحيله،حيث تحبس الاوساط الثقافية في العالم انفاسها في انتظار اعلان الفائز، بعد ساعات قليلة فقط، في حالة ترقب واستنفار كبير، ساحتها مواقع التواصل الإجتماعي.

واعتبرت الصحفية المتخصصة بالشؤون الثقافية اسا ليندربورغ التي تراهن على فوز “جوجي وا تيونجو” ، في صحيفة “داجنس نيهيتر”، انه “بعد عدد كبير من الفائزين الاوروبيين الذين تحدثوا عن معاناة العبء الاستعماري لاوروبا حان الوقت لفوز كاتب راديكالي يصف جرائم الاستعمار والتعقيدات الناجمة عن ازالته”.

وفاز 4 كتاب افارقة فقط بجائزة نوبل، وفي حال فوزه بجائزة العام 2016، سيكون تيونغو الاول الذي يكتب بلغة افريقية وهي كيكويو، اما الكتاب الافارقة الاخرون الفائزون فكانوا يكتبون اما بالانكليزية او بالعربية.

وفي حال حرصت الأكاديمية على مكافأة مصنفات تتداخل فيها القيم الأدبية بالمواقف العقائدية، فقد تختار الشاعر السوري ادونيس الذي يعتبر من اكبر الشعراء العرب المعاصرين الذي صب جام غضبه على الثقافة العربية والإسلامية الراهنة في الفترة الاخيرة.

أ ف ب