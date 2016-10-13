مصرع مسجل خطر داخل منزله بالإسكندرية إثر تناوله جرعة هيروين زائدة

لقى مسجل خطر مصرعه، إثر تناوله جرعة هيروين زائدة أثناء تواجده بمنزله غرب الإسكندرية.

تلقى مأمور قسم شرطة الجمرك بلاغا بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بعقار كائن شارع مختار الجندى، وبالانتقال تبين أن الشقة بالطابق الأول علوى بالعقار المشار إليه، ووجود جثة قاطنها "م. م"- 28 سنة عاطل "مسجل شقى خطر" فرض سيطرة مسجى على أريكة بصالة الشقة يرتدى كامل ملابسه فى حالة انتفاخ وتعفن رمى، وبمناظرته تبين عدم وجود إصابات ظاهرية ووجدت سرنجة طبية بقدمه اليمنى.

وبسؤال والدته "ل .م" 60 سنة ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، قررت بأن نجلها المذكور كان يقيم بمفرده ويتعاطى مخدر الهيروين عن طريق الحقن، ولم تتهم أحدا بالتسبب فى وفاته.

تم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وتحرر المحضر إدارى قسم الجمرك، وجار العرض على النيابة.