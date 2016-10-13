تأجيل طلب رد قاضي "عمليات رابعة" ل 19 أكتوبر

قررت الدائرة 19 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، تأجيل طلب رد هيئة محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، والتى تنظر قضية "غرفة عمليات رابعة"، لجلسة 19 أكتوبر لعدم حضور الدفاع

وأقام "محمود غزلان" دعوى طالب فيها بتنحى المستشار معتز خفاجى عن نظر إعادة محاكمة المتهمين فى قضية غرفة عمليات رابعة، مستندا فى ذلك الي وجود خصومة بين رئيس المحكمة والمتهمين في القضية، وأن رئيس المحكمة أجري حوار في إحدي الصحف، و أفصح فيه عن خصومته مع المتهمين المحسوبين على جماعة الإخوان والمعارضة.