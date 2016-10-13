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وزير التعليم يحيل واقعة تحرش معلم بطالبة أثناء درس خصوصى للتحقيق

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وزير التعليم يحيل واقعة تحرش معلم بطالبة أثناء درس خصوصى للتحقيق وزير التعليم يحيل واقعة تحرش معلم بطالبة أثناء درس خصوصى للتحقيق

الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

قالت وزارة التربية والتعليم ان غرفة العمليات المركزية بالوزارة رصدت عدة وقائع فى مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات.

واوضحت الوزارة فى بيان لها انه تم عرضها على الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وقرر إحالة واقعة وجود عبوات من المربى غير صالحة تم اكتشافها أثناء توزيع الوجبة المدرسية على طلاب مدرسة منقباد الثانوية المشتركة التابعة لإدارة أسيوط التعليمية بمحافظة أسيوط للشئون القانونية لاتخاذ اللازم.

وقرر أيضا الوزير إحالة واقعة تعدى (م.ح.ا) معلم بمدرسة الجيزة الثانوية للبنين التابعة لإدارة العجوزة التعليمية بمحافظة الجيزة، على أحد الطلاب بالصف الثانى الثانوى بالمدرسة بالضرب؛ مما أدى إلى إحداث إصابة به عبارة عن كسر بأصبعين باليد اليسرى إلى الشئون القانونية للتحقيق.

وإحال الوزير واقعة قيام (خ.م.س) معلم لغة عربية بمدرسة جيل أكتوبر الثانوية بالتحرش بإحدى التلميذات بالمرحلة الابتدائية، إلى الشئون القانونية للتحقيق، حيث تمت الواقعة أثناء قيام المعلم بإعطاء التلميذة درسًا خصوصًّيا بمنزلها.

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