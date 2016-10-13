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العراق يسلم سفير تركيا مذكرة احتجاج على تصريحات «أردوغان»

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العراق يسلم سفير تركيا مذكرة احتجاج على تصريحات «أردوغان» العراق يسلم سفير تركيا مذكرة احتجاج على تصريحات «أردوغان»

رجب طيب أردوغان

سلمت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، إلى السفير التركي فى بغداد فاروق قايمقجي، مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتدخل فى الشؤون الداخلية العراقية.

وقال مصدر بالخارجية العراقية أن السفير التركي لدى العراق وصل صباح اليوم، إلى مقر الخارجية لتسلم مذكرة الاحتجاج بناء على استدعاء من الخارجية احتجاجا على التصريحات الاستفزازية الأخيرة للرئيس التركي ووجود القوات التركية فى معسكر”بعشيقة” شمال شرقي الموصل دون موافقة العراقية.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رد على تصريح للرئيس التركي فيه بشدة، وقال العبادي، يوم الثلاثاء الماضي، “بالتأكيد لسنا نداً لك، سنحرر أرضنا بعزم الرجال وليس عبر سكايب”، فى اشارة إلى ظهور اردوغان عبر برنامج سكايب خلال الانقلاب العسكري الذى شهدته تركيا فى 15 يوليو الماضي.

يذكر أن أردوغان قال مخاطبا العبادي: “إنه يسيئ إلى، وأقول له أنت لست ندا لى ولست بمستواي، وصراخك فى العراق ليس مهما بالنسبة لنا على الإطلاق، فنحن سنفعل ما نشاء، وعليك أن تعلم ذلك، وعليك أن تلزم حدك “.

يذكر أن الحكومة العراقية طالبت تركيا مرارا باحترام علاقات حسن الجوار وسحب قوات لها دخلت معسكر تدريب “بعشيقة” بالموصل في 3 ديسمبر 2015، دون طلب أو إذن من السلطات الاتحادية فى بغداد، وحذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تركيا من مواجهة عسكرية وحرب إقليمية بسبب تدخلها فى الموصل، وقال: إننا “نخشى من أن تتحول المغامرة التركية فى الموصل إلى مواجهة إقليمية وندعو الحكومة التركية إلى عدم التدخل فى الشأن العراقي”.

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