أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الأسد: نتمنى أن تتمكن روسيا من إحداث بعض التغييرات في السياسة التركية

Google+ Print
الأسد: نتمنى أن تتمكن روسيا من إحداث بعض التغييرات في السياسة التركية الأسد: نتمنى أن تتمكن روسيا من إحداث بعض التغييرات في السياسة التركية

الرئيس السوري بشار الأسد

أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، أن دمشق تنظر بإيجابية إلى تحسن العلاقات بين موسكو وأنقرة في الآونة الأخيرة، معربا عن أمله في أن يؤدي ذلك إلى تغير مواقف القيادة التركية.

وفي مقابلة مع صحيفة “كومسومولسكايا برافدا” نشرت مقتطفات منها اليوم الخميس، قال الأسد: “في الحقيقة، ننظر بإيجابية إلى هذه العلاقة”.

وتابع ردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن موسكو أخطأت بإصلاح علاقاتها مع أنقرة وتجاوز الأزمة التي تسبب بها إسقاط قاذفة “سو-24″ بصاروخ تركي في سماء سوريا: “أمنيتنا الوحيدة نحن في سوريا أن تتمكن روسيا من إحداث بعض التغييرات في السياسة التركية”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا