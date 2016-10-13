الأسد: نتمنى أن تتمكن روسيا من إحداث بعض التغييرات في السياسة التركية

أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، أن دمشق تنظر بإيجابية إلى تحسن العلاقات بين موسكو وأنقرة في الآونة الأخيرة، معربا عن أمله في أن يؤدي ذلك إلى تغير مواقف القيادة التركية.

وفي مقابلة مع صحيفة “كومسومولسكايا برافدا” نشرت مقتطفات منها اليوم الخميس، قال الأسد: “في الحقيقة، ننظر بإيجابية إلى هذه العلاقة”.

وتابع ردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن موسكو أخطأت بإصلاح علاقاتها مع أنقرة وتجاوز الأزمة التي تسبب بها إسقاط قاذفة “سو-24″ بصاروخ تركي في سماء سوريا: “أمنيتنا الوحيدة نحن في سوريا أن تتمكن روسيا من إحداث بعض التغييرات في السياسة التركية”.