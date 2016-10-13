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«الأقصر» تستقبل فوجًا من سويسرا لتصوير فيلم تسجيلي

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«الأقصر» تستقبل فوجًا من سويسرا لتصوير فيلم تسجيلي «الأقصر» تستقبل فوجًا من سويسرا لتصوير فيلم تسجيلي

أرشيفية

وصل الأقصر، اليوم الخميس، فوجًا سياحيًا مكون من 90 سائحًا سويسريًا.

وتضمن الفوج – وفقًا للبيان الصادراليوم – مجموعة من الإعلاميين يقومون بتصوير فيلمًا تسجيليًا عن الأقصر من أجل جذب السياحة السويسرية إلى الأقصر من جديد.

وتضمن الفوج – وفقًا للبيان الصادراليوم – مجموعة من الإعلاميين يقومون بتصوير فيلمًا تسجيليًا عن الأقصر من أجل جذب السياحة السويسرية إلى الأقصر من جديد.

وتم استقبال السياح السويسريين بالورود والهدايا، حيث عبروا -عن سعادتهم بالحفاوة والاستقبال، مؤكدين سعيهم على دعوة أصدقائهم لزيارة الأقصر، نظرًا لما تتمتع به من مقومات سياحية غير موجودة في أي مكان في العالم.

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