«الأقصر» تستقبل فوجًا من سويسرا لتصوير فيلم تسجيلي

وصل الأقصر، اليوم الخميس، فوجًا سياحيًا مكون من 90 سائحًا سويسريًا.

وتضمن الفوج – وفقًا للبيان الصادراليوم – مجموعة من الإعلاميين يقومون بتصوير فيلمًا تسجيليًا عن الأقصر من أجل جذب السياحة السويسرية إلى الأقصر من جديد.

وتضمن الفوج – وفقًا للبيان الصادراليوم – مجموعة من الإعلاميين يقومون بتصوير فيلمًا تسجيليًا عن الأقصر من أجل جذب السياحة السويسرية إلى الأقصر من جديد.

وتم استقبال السياح السويسريين بالورود والهدايا، حيث عبروا -عن سعادتهم بالحفاوة والاستقبال، مؤكدين سعيهم على دعوة أصدقائهم لزيارة الأقصر، نظرًا لما تتمتع به من مقومات سياحية غير موجودة في أي مكان في العالم.