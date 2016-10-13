مسؤول روسي: ميزان القوى في العالم تغير بسبب القوة العسكرية لروسيا

قال رئيس جهاز الاستخبارات البريطانية السابق، جون سويرز، إن العالم يواجه تهديدات بمستويات حقبة الحرب الباردة، بسبب الحرب بسوريا، وعدم إدراك التطور الذي أحرزته القوة العسكرية الروسية.

وأشار رئيس جهاز الاستخبارات البريطانية “مي 6″، إلى أنه يجب على الغرب الاعتراف بأن ميزان القوى في العالم تغير بسبب ازدياد القوة العسكرية الروسية وازدياد عزمها على استخدام هذه القوة، بحسب ما نقلته “روسيا اليوم” عن “الجارديان”.

ووبخ سويرز وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، لدعوته إلى التظاهر أمام السفارة الروسية في لندن، لافتا إلى ضرورة أن يأخذ في اعتباره صالح الدبلوماسيين في السفارة البريطانية في موسكو، مضيفًا “نحن نذكر ما حدث لسفارتنا في طهران، وحدوث هجوم مماثل عنيف على السفارة البريطانية في موسكو بعيد الاحتمال، لكن يجب أن نكون حذرين من عواقب ما ندعو إليه”.

وقال سويرز إنه “لا يمكن أن تكون لديك قوات للناتو وقوات أمريكية تعمل في نفس المسرح مع القوات الروسية من دون أن تخاطر بمواجهة مباشرة بين الطرفين”، مضيفا أن الحظر الجوي الجزئي هو الآخر مخاطرة بمواجهة مباشرة مع روسيا، مستبعدا أن تسمح روسيا بأن يتعرض حلفاؤها في سوريا للهجوم.

وعبر المسؤول الاستخباراتي البريطاني السابق عن اعتقاده بأن قرار مجلس العموم عدم التدخل في سوريا في أعقاب اتهام دمشق باستخدام الأسلحة الكيميائية وقرار الولايات المتحدة لاحقا الامتناع عن قصف سوريا جعلا في المحصلة الغرب يغادر المنطقة بخيارات أقل.

وقال سويرز في هذا الصدد :”لقد أخلينا المسرح فوثب الروس وصعدوا إلى خشبته، وتلك كانت فعلا غلطة، فالأسلحة الكيميائية استخدمت من قبل النظام في دمشق ضد المدنيين، لقد وضعنا حظرا على استخدام السلاح الكيميائي ولم نتمكن من التمسك به آنذاك”.

وشدد رئيس “مي 6″ السابق على أن الغرب لم يدرك عواقب التغير في ميزان القوة خلال الـ 15 سنة الأخيرة لافتا إلى زيادة إنفاق روسيا والصين على القوة العسكرية بجميع جوانبها، محذرا من اتباع مسار قد يقود إلى المواجهة مع القوتين.