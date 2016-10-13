محمد بدر يبحث مع بعثة منظمة (IFAD) خطط التنمية الزراعية بقري ومدن الأقصر

إلتقي محمد بدر محافظ الاقصر بأعضاء البعثة الاشرافية لمنظمة الصندوق الدولى للتنمية الزراعية IFAD بمحافظات صعيد مصر، وذلك فى إطار جولة متابعة المشروعات الزراعية التى تدعمها المنظمة، لمناقشة خطة العمل بقرى مدن ومراكز المحافظة.

وأوضحت جوانا بينرز مسئولة البعثة خلال اللقاء، أن بعثة الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الإيفاد" تقوم بتنفيذ مشروع تطوير الرى الحقلى وتطوير آليات الزراعة لصغار المزارعين وترشيد استخدامات المياه فى الزراعة بمحافظات الصعيد، حيث ان هذا المشروع يأتى ضمن برتوكول التعاون ما بين المنظمة والحكومة المصرية ويطبق بمحافظات البحيرة وكفر الشيخ وغرب النوبارية و الفيوم وبنى سويف والمنيا واسيوط وسوهاج وقنا والاقصر، بهدف تحسين سبل الحياة وضمان جودتها مضيفة أن المشروع يساعد على التوسع فى تطبيق النظم الزراعية، بهدف زيادة الدخل وإدخال الأصناف الجديدة عالية الإنتاج التى تزيد من دخل المزارع الصغير وفى نفس الوقت تؤدى إلى ترشيد استخدام المياه والحد من الفقر المائى.

ومن جانبه أكد محافظ الاقصر دعمه للمشروعات الزراعية والصناعات الخفيفة القائمة على المنتج الزراعى بالدرجة الأولى، وهو الأمر الذى يفتح العدد من فرص العمل أمام الشباب، ويذكر ان افراد البعثة قاموا بزيارة قرى مركز ومدينة الطود حيث مشروع تطوير وتحسين محطات الرى وتستمر زيارتهم لمدة يومان.