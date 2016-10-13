القبض على عاطلين بحوزتهما 250 جرام حشيش بطنطا

تمكن ضباط مباحث قسم ثان طنطا، من ضبط عاطلين أحدهما له معلومات جنائية وبحوزتهما ربع كيلو حشيش ومبلغ مالى بقصد الاتجار.

تلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى، بتمكن النقيب أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا والقوة المرافقة له، من ضبط المتهمين "عبد السلام ال ز" 31 سنة عاطل مقيم السلخانة ثان طنطا، سبق اتهامه فى 6 قضايا سلاح نارى ومخدرات وشروع فى قتل وبلطجة أخرها القضية 21110لسنة 2015 جنايات ثان طنطا "سلاح نارى" أثناء استقلاله السيارة 525228 ملاكى الغربية، وبحوزته قطعة كبيرة لمخدر الحشيش، تزن 150جراما بقصد الاتجار، والمتهم "حمدى ح ر" 34 سنة عاطل مقيم بمنطقة السلخانة وبحوزته 17 قطعة حشيش تزن 100جرام بقصد الاتجار.

تم تحرير محضر رقم 24567 جنايات ثان طنطا، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.