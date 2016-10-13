«بنتاجون» يعلن تدمير 3 مواقع رادار للحوثيين في اليمن

قالت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون” إن التقديرات الأولية لضربات “توماهوك” الصاروخية التي وجهتها المدمرة الأميركية “نيتز” على مواقع للحوثيين في اليمن، تشير إلى تدمير 3 مواقع رادار في اليمن تابعة للمتمردين.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون، بيتر كوك، اليوم الخميس، إن الضربات التي وجه بها الرئيس أوباما بموافقة وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، جاءت لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر وردًا على الصواريخ التي أطلقت مرتين خلال الأيام الأربع الاخيرة باتجاه المدمرة “يو إس إس ميسون” عند باب المندب في مياه البحر الأحمر.

وأكد كوك أن واشنطن سترد على أي هجمات مستقبلية تستهدف قطعها البحرية أو تشكل تهديدا على أمنها، مشيرًا إلى أن الهجمات الصاروخية التي نفذت في ساعة مبكرة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي لليمن أسفرت عن تدمير الرادارات الثلاثة وفق المعلومات الأولية.

وأشار كوك إلى أن الرادارات الثلاثة التي يسيطر عليها الحوثيون هي المسؤولة عن رصد مكان تواجد المدمرة ميسون في البحر ومن ثم توجيه الصواريخ واستهدافها.

وقد أعلن المتحدث باسم البنتاغون أمس أنه سيرد في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة على إطلاق صورايخ باتجاه مدمرة ميسون الاميركية في البحر الأحمر، فيما أكد على أن واشنطن تعمل على جمع المعلومات حول نوع الصواريخ التي تم اطلاقها وتحديد ما اذا كانت من ترسانة الحكومة اليمنية التي استولى عليها الحوثيون أم أنها صورايخ حديثة مدت لها ايران الحوثيون مؤخرا.