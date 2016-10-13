أمن أسيوط ينهى خصومة ثأرية بين عائلتى العوامر والحمايات بالقوصية

تمكنت مديرية أسيوط بالتعاون مع القيادات الشعبية، من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى "العوامر والحمايات" بمركز القوصية، وذلك فى إطار خطة المديرية فى إنهاء النزاعات القائمة لاسيما الملتهبة منها منعاً لتطورها وما يترتب عليها من تداعيات أمنية قد تؤثر بالسلب على مؤشر الاستقرار الأمنى والعمل على تصفيتها.

وتم عقد جلسة الصلح بناحية الحبالصة دائرة مركز شرطة القوصية، بحضور قيادات المديرية وإدارة البحث الجنائى والأمن العام وأعضاء لجنة المصالحات بالمحافظة ورجال الدين وبعض أفراد العائلتين و(400) شخص من أهالى القرية والقرى المجاورة، وذلك بالسرادق المقام بقطعة أرض فضاء بجوار منازل العائلتين بالقرية.

وتم التوفيق والتصالح والتراضى بين الطرفين..وأقروا جميعاً بالصلح النهائى بينهما، وتعهد أفراد العائلتين على عدم العودة لذلك مرة أخرى وعدم تعرض كل منهما للآخر، يذكر أن الخصومة نشبت بتاريخ 27/10/2012 بسبب معاكسة فتيات.