الرئيس الصيني يبدأ جولة آسيوية تضمن حضور قمة بريكس

غادر الرئيس الصينى، شى جين بينج، بكين، اليوم الخميس، بلاده ليبدأ جولة آسيوية يقوم خلالها بزيارة كمبوديا وبنجلاديش، ويحضر فعاليات القمة الثامنة لدول بريكس في مدينة جوا الهندية.

كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لو كانج، قال في بيان رسمي منذ يومين، إن زيارة «شى» تأتى بناء على دعوة من ملك كمبوديا، نورودوم سيهامونى، ومحمد عبدالحميد، رئيس بنجلاديش.

وأضاف أن حضور الرئيس الصيني لقمة مجموعة بريكس، التي تتضمن الصين والهند إلى جانب البرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا، ستكون تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودى، حيث من المتوقع أن تتناول محادثات القمة إقامة منطقة تجارة حرة خاصة بالبريكس والحالة الراهنة للاقتصاد العالمى وتأثيرها على التجارة والاستثمار في دول المجموعة، علاوة على التعاون في العديد من المجالات من ضمنها حقوق الملكية الفكرية ودعم التجارة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.