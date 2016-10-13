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محكمة الأسرة تتسلم تقرير الحكمين فى دعوى خلع إبراهيم سعيد

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محكمة الأسرة تتسلم تقرير الحكمين فى دعوى خلع إبراهيم سعيد محكمة الأسرة تتسلم تقرير الحكمين فى دعوى خلع إبراهيم سعيد

ابراهيم سعيد وزوجته السابقة 

تسلمت محكمة أسرة المعادى، اليوم، الخميس، تقرير الحكمين اللذين وكلتهما لمعرفة أسباب الخلاف بين إبراهيم سعيد، لاعب الزمالك والأهلى السابق، وزوجته ابتسام كامل الشهيرة بـ”شهد عبد الله”، ومحاولة الصلح بينهما قبل إصدار الحكم فى دعوى الخلع.

كانت زوجة لاعب الأهلى والزمالك السابق تقدمت بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة المعادى لتطليقها منه طلقة بائنة خلعا مقابل تنازلها عن جميع حقوقها المادية والشرعية، ورد قيمة مقدم الصداق المبرم فى عقد الزواج بعد زواجه عرفيا من سيدة مغربية.

كما أقامت زوجة “سعيد” 3 دعاوى قضائية أخرى “نفقة صغير” لابنها آدم وإثبات حضانة مصروفات مدرسية، فى المقابل اتهم اللاعب زوجته السابقة باستئجار بلطجية للاستيلاء على شقة الزوجية، وتهديده بالقتل، وأخيرا بارتكاب الزنا، ونشر على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” صورًا لها مع أحد الأشخاص، وأقام ضدها دعوى أمام محكمة أسرة المعادى لتمكينه من رؤية نجله “آدم”.

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