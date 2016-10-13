أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

53 شخصية عامة من بينهم عمرو موسي يطالبون البرلمان بتصعيد «الشوبكي»

Google+ Print
53 شخصية عامة من بينهم عمرو موسي يطالبون البرلمان بتصعيد «الشوبكي» 53 شخصية عامة من بينهم عمرو موسي يطالبون البرلمان بتصعيد «الشوبكي»

الدكتور عمرو الشوبكي – أرشيفية

طالب عدد من الشخصيات العامة والنواب، بتنفيذ حكم أعلى سلطة قضائية في – محكمة النقض – الخاص بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي، نائبا في البرلمان، واعتبروا في بيان صادر عنهم، أن قضية الشوبكي لا تخص مجلس النواب فقط ولا الأشخاص الذين شملهم حكم المحكمة، وإنما تتعلق بثقة المواطنين في مجلسهم التشريعي، ومدي احترامه لأحكام القضاء، وهي أمور تنعكس بشكلٍ مباشر في ثقة المواطن المصري، ومؤسساته النقابية، المهنية، والسياسية في نظامه السياسي، وفي القلب منه مجلس النواب.

وتضمن البيان توقيعات عددًا من الشخصيات العامة، منهم:”عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، وأمين عام جامعة الدول العربية، ورئيس لجنة الخمسين، والدكتور مجدي يعقوب، أستاذ جراحة القلب ومؤسس مركز أسوان للقلب، وآخرين”.

وجاء في البيان:” سيظل مطلب المصريين هو الدفاع عن دولة القانون، احترام أحكام القضاء، الفصل بين السلطات، واستكمال بناء دولة المؤسسات وصولًا لدولة القانون المدنية الديمقراطية العادلة”.

كما جاء في نص البيان:”إن دفاعنا عن احترام الدستور ودولة القانون لا يعني فقط ضمانه لحرية الرأي والتعبير و احترام حقوق الإنسان وكرامته، إنما قدرة أكبر للمجتمع على المبادرة والمشاركة في صنع قراره من خلال شعوره بالأمن، وأن حقوقه وواجباته تضمنها الدولة وبصورة لا تمييز فيها بين الغني والفقير، وصاحب الحظوة والصوت العالي، والمواطن العادي، وهي كلها أمور تعمق من انتماء الشعب لوطنه بحفظ الحقوق لا بالشعارات، وتخلق أيضًا مناخًا آمنًا للاستثمار وحركة السياحة وصورة إيجابية لمصر أمام العالم كبلد يحاول أن يحقق إنجازات رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وتحدي الإرهاب”.

وطالب الموقعون – وفقًا للبيان الصادر أمس الأربعاء – بضرورة العمل الجاد على احترام أحكام الدستور، واستكمال بناء دولة القانون، ومراجعة فورية لكل صور الالتفاف، فضلًا عن المماطلة على تنفيذ لقانون وأحكام القضاء.

واختتم الموقعون البيان بأن “مصر لن تبنى قوية وينعم شعبها بالأمن والطمأنينة إلا باحترام القانون وأحكام الدستور”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب