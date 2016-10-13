ضبط 42 قطعة سلاح وعدد من الطلقات المتنوعة خلال حملة أمنية فى أسيوط

تمكنت مديرية أمن أسيوط خلال حملة أمنية مكبرة على عدد من مراكز المحافظة من ضبط 42 قطعة سلاح متنوعة ومئات الطلقات النارية وذلك خلال خطتها لضبط الأسلحة الغير مرخصة.

كان اللواء عاطف قليعى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء أسعد ذكير مدير المباحث الجنائية يفيد تمكن الحملات الأمنية التى شنتها المديرية على عدد من مراكز المحافظة من ضبط 42 قطعة سلاح وعدد من الطلقات المتنوعة وذلك فى إطار خطة من الأمن لضبط الأسلحة الغير مرخصة والمتاجرين فيها، تحرر محضر لكل شخص على حده، وجارى العرض على النيابة العامة.