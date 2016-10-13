ضبط 28 قطعة حشيش و840 قرصا مخدرا و660 زجاجة خمور بأسيوط

تمكنت مدينة أمن أسيوط خلال حملة أمنية مكبرة لضبط الأقراص والمواد المخدرة، من ضبط 28 قطعة من الحشيش و840 قرصا مخدرا، وذلك خلال حملة أمنية مكبرة لضبط المواد والعقاقير المخدرة والمتاجرين فيها.

كان اللواء عاطف قليعى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط "ع. ش. م" عامل مقيم منقباد دائرة المركز بحوزته 5 قطع من مخدر الحشيش تزن حوالى 30 جراما ومبلغ مالى قدره 2200 جنيه من متحصلات البيع بقصد الاتجار، و"ع. ف. ز" فلاح ومقيم بندر أبنوب دائرة مركز أبنوب بحوزته 400 قرص من العقاقير المخدرة بقصد الاتجار، و"م. ج. ح " عامل ومقيم الوليدية دائرة قسم ثان أسيوط بحوزته 23 قطعة متوسطة الحجم لمخدر الحشيش تزن حوالى 130 جراما و440 قرصا من العقاقير المخدرة، وسكين ومبلغ مالى 310 جنيهات ودراجة بخارية بدون لوحات بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة.

كما ألقى ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط القبض على فلاح وعامل يتاجران فى الخمور بحوزتهما 662 زجاجة مواد كحولية بمركزى القوصية وأبنوب، حيث تم ضبط "ا. ض. ش" عامل ومقيم بنى إدريس دائرة مركز القوصية وبحوزته (134) زجاجة مواد كحولية بقصد الاتجار، كما تم ضبط "م. م. ى" فلاح ومقيم الشنابلة دائرة مركز أبنوب وبحوزته (528) زجاجة مواد كحولية مختلفة الأنواع بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة للمتهمين كل على حدة، وجار العرض على النيابة.