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زوجة إبراهيم سعيد أمام محكمة الأسرة: "مش هرجعله تانى"

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زوجة إبراهيم سعيد أمام محكمة الأسرة: "مش هرجعله تانى" زوجة إبراهيم سعيد أمام محكمة الأسرة: "مش هرجعله تانى"

الخميس، 13 أكتوبر 2016 09:53 ص

>كتبت أسماء شلبى

قالت ابتسام كامل الشهيرة بشهد عبد الله، زوجة إبراهيم سعيد، ﻻعب اﻷهلى والزمالك السابق، فى جلسة الحكمين اللذين وكلتهما محكمة أسرة المعادى للوقوف على أسباب الخلاف بينهما، ومحاولة الصلح بينهما قبل إصدار الحكم فى دعوى الخلع وكتابة تقرير عنها، إنها تبغض الحياة مع "سعيد" وأن العشرة بينهما مستحيلة وأعلنت رفضها للصلح معه وإصرارها على تطليقها منه طلقة بائنة خلعا، فيما تغيب إبراهيم سعيد عن حضور جلسة الحكمين.

 

وأكد هيثم حمد الله، دفاع زوجة لاعب منتخب السابق،أن تمسك "سعيد" وقبوله أن يكون الزوج المخلوع هو دليل على براءة موكلته من تهمة الزنا، فلايمكن لرجل شرقى أن يرفض أن يطلق زوجته المنسوب إليها تهمة الزنا ويقبل أن يكون مخلوعا منها، مشددا أن كل اﻻتهامات التى يكيلها اللاعب لزوجته كيدية وهدفها إهدار حقوقها المالية والشرعية.

 

وكانت زوجة لاعب الأهلى والزمالك السابق قد تقدمت بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة المعادى لتطليقها منه طلقة بائنة خلعا، مقابل تنازلها عن كل حقوقها المادية والشرعية ورد قيمة مقدم الصداق المبرم فى عقد الزواج بعد زواجه عرفيا من سيدة مغربية.

 

 

 

 


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