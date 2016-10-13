محافظ البحر الأحمر يزور مدرسة بشلاتين ويوزع «شنط مدرسية» على الطلاب

تفقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بمدرسة الشلاتين الاعدادية الثانوية، وذلك جولته بمدينة الشلاتين، حيث شهد الطابور الصباحي بالمدرسة، يرافقه اللواء وجيه المأمون رئيس المدينة، ونورا فاضل مدير مديرية التربية والتعليم، وبعض المسئولين والتنفيذين بالمحافظة .

ووجه المحافظ، بحسب بيان صادر عنه اليوم الخميس، التهنئة لجميع الطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، كما وجه التهنئة للجميع بمناسبة ذكري انتصارات حرب اكتوبر المجيدة، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من دروس تلاحم الشعب والجيش في تلك الفترة، حتى تم تحرير أرض سيناء الغالية .

كما وجه تحية تقدير لكل شهداء مصر الذين بذلوا أرواحهم الطاهرة على أرض سيناء، وتحية تقدير أيضا لكل مصابي العمليات الحربية، مؤكدا أنه سيظل عطاء القوات المسلحة، بجانب قوات الشرطة من أجل الحفاظ علي بلادنا .

وأصدر المحافظ تعليماته برفع كفاءة حوش المدرسة وعمل تندات لحماية الطلاب من أشعة الشمس، وفي نهاية الجولة بالمدرسة قام بتوزيع الشنط المدرسية علي الطلاب والطالبات.