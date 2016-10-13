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وصول 35 مصريًا مرحلين من 4 دول إلى مطار القاهرة

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وصول 35 مصريًا مرحلين من 4 دول إلى مطار القاهرة وصول 35 مصريًا مرحلين من 4 دول إلى مطار القاهرة

أرشيفية

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، 35 مصريًا مرحلًا من ، أمريكا، لبنان، واليونان، لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل، ومحاولتهم التسلل بطريقة غير شرعية.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار – حسبما أفاد مراسلنا – بأن 24 مصريًا وصلوا مرحلين من السعودية، بالإضافة إلى اثنين آخرين من لبنان، ومُرحل واحد من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت المصادر، أنه تم تشكيل فريق متخصص من الضباط، لفحص مواقفهم الأمنية، وبمناقشتهم أقروا بأنهم خالفوا شروط الإقامة والعمل حتى تم ترحيلهم.

وفي السياق ذاته، وصل المطار 8 مصريين بعد أن ألقت خفر السواحل اليونانية القبض عليهم لمحاولتهم التسلل لأراضيها، وأمر اللواء فهمي مجاهد، مساعد وزير الداخلية لأمن المطار، بسرعة إنهاء إجراءاتهم بعد التأكد من سلامة موقفهم الأمني.

 

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