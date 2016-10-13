الحوثيون ينفون استهداف مدمرة أمريكية فى البحر الأحمر

نفى الحوثيون، اليوم الخميس، استهداف مدمرة أمريكية في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية مساء الأربعاء، والذي ردت عليه واشنطن باستهداف مواقع رادارات في مناطق خاضعة لسيطرتهم.

وبحسب وكالة “سبأ” التابعة للحوثيين وحلفائهم الموالين للمخلوع صالح، “نفى مصدر عسكري مسؤول الادعاءات الأمريكية باستهداف مدمرة تابعة له قبالة السواحل اليمنية من أماكن تخضع لسيطرة الجيش واللجان الشعبية”، مؤكداً أن المتمردين “لا علاقة لهم بهذا العمل”.

وكان مسؤولون قالوا إن الجيش الأمريكي شن ضربات بصواريخ كروز على ثلاثة مواقع رادار ساحلية في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، في وقت متأخر أمس الأربعاء، وذلك رداً على هجمات صاروخية فاشلة هذا الأسبوع على مدمرة للبحرية الأمريكية.