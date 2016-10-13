القوات العراقية تبدأ عملية عسكرية لتحرير طريق “حديثة بيجى” بالأنبار

شرعت قوات الجيش العراقي مدعومة بمقاتلي العشائر، اليوم الخميس، فى عملية عسكرية للسيطرة على طريق حديثة- بيجى شمالى محافظة الأنبار غربي العراق.

وقال مصدر عسكري أن قوات من الجيش تابعة للفرقة السابعة وعمليات الجزيرة وحشد العشائر بدأت صباح اليوم عملية عسكرية واسعة لتحرير طريق حديثة- بيجى بالأنبار من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأضاف أن الطريق يستخدمه “داعش” فى شن هجماته على مدينة حديثة المحررة شمال غرب الرمادي، وأن السيطرة على الطريق يقطع امدادات “داعش” من محافظة صلاح الدين وتكرار الهجمات على قضاء”حديثة”.

وكانت القوات العراقية حررت جزيرة “هيت” غربى الأنبار يوم الثلاثاء، وسيطرت على حي البكر بإسناد من الطيران العراقي واستكملت السيطرة على قرى المبغية وحبطان والمحلبية على الضفة الشرقية لنهر الفرات مابين “حديثة” و”هيت” وحدث تماس مابين القطاعات العسكرية التابعة لقيادة عمليات الأنبار وقيادة عمليات الجزيرة، وأصبحت الضفة الشرقية للنهر محررة من قبضة “داعش” والتى كان يستخدمها التنظيم فى الهجوم على القوات العراقية بالمناطق المحررة فى الأنبار.