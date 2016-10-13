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صفاء حجازي ترفض انتقال شريف فؤاد لـ«CBC»

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صفاء حجازي ترفض انتقال شريف فؤاد لـ«CBC» صفاء حجازي ترفض انتقال شريف فؤاد لـ«CBC»

شريف فؤاد

أكدت مصادر خاصة لـ”ONA”، أن الإعلامية صفاء حجازي، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، رفضت الموافقة على منح الإعلامي شريف فؤاد إجازة بدون مرتب لمدة عام لتقديم برنامج “والله أعلم”، المذاع على قناة “cbc” خلفًا للإعلامي عمرو خليل.

وأوضحت المصادر، أن “فؤاد” عقد جلسات عمل مع الإعلامي محمد هاني، رئيس قنوات “cbc “، واتفقا على كافة تفاصيل الانتقال، لكن “هاني” علق الموافقات النهائية على انتقال فؤاد لصفوف القناة بموافقة مسؤلي ماسبيرو على منحه إجازة لمدة عام وهو ما رفضته صفاء حجازي.

وتمسكت رئيس ماسبيرو، بوجود شريف ضمن فريق عمل المذيعين؛ للاستفادة من خبراته الكبيرة، وتوظيفه بشكل جيد في برامج تجذب المشاهدين لشاشة التليفزيون المصري خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن شريف فؤاد، سبق وحصل على موافقة من “حجازى” بتقديم برنامج على قناة “الناس” الفضائية بجانب عمله فى ماسبيرو.

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أونا