تشديدات أمنية على بعثة الزمالك في جنوب أفريقيا

شدد الأمن الجنوب أفريقي الحراسة فريق الزمالك اثناء اقامته بالفندق وايضا في تحركاته من ملعب التدريب والعودة الي مقر الاقامة، ياتي ذلك بعدما طالب هاني زادة والذي سبق البعثة الي جنوب افريقيا قبل وصولها من الامن بتكثيف الحراسة علي الفريق.

ويواجه الزمالك فريق صن دوانز السبت المقبل بذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا.

وعلي جانب آخر هددت المظاهرات التي دعا إليها الطلبة بجامعة بريتوريا تدريب الزمالك الثاني، والمقرر له اليوم الخميس على ملعب الجامعة التكنولوجية.

وأخطر الأمن في جنوب إفريقيا مسئولي بعثة الزمالك، برفضه إقامة التدريبات بوسط مدينة بريتوريا خوفا من المظاهرات التي دعا لها الطلاب في المدينة للاعتراض على بعض القرارات.

أ ش أ