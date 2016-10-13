الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة شمالا.. والعظمى بالقاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد

شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة, كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية فى البحر الأحمر شمالية غربية والبحر المتوسط شمالية شرقية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم على بعض محافظات ومدن مصر : القاهرة 22 34 / الإسكندرية 21 31 / الغردقة 22 34 / شرم الشيخ 25 34 / وسط الدلتا 22 34 / الأقصر 20 39 */ أسوان 20 40 / /شلاتين 20 35 / حلايب 20 34 .

أ ش أ