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رئيس الوزراء: مصر تسلمت وديعة بمليارى دولار من السعودية فى سبتمبر

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رئيس الوزراء: مصر تسلمت وديعة بمليارى دولار من السعودية فى سبتمبر رئيس الوزراء: مصر تسلمت وديعة بمليارى دولار من السعودية فى سبتمبر

شريف اسماعيل

قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل لرويترز، اليوم الخميس، إن تسلمت وديعة بمليارى دولار من فى سبتمبر.

وكانت وسائل إعلام مختلفة نقلت عن مسئول لم تسمه فى البنك المركزى أمس الأربعاء، أن مصر تسلمت وديعة بمليارى دولار من المملكة دون الخوض فى أى تفاصيل.

وقال إسماعيل لرويترز اليوم لدى سؤاله عن موعد تسلم الوديعة السعودية إنها كانت فى سبتمبر.

وأعلن البنك المركزى المصرى فى وقت سابق من هذا الشهر عن ارتفاع احتياطى البلاد من النقد الأجنبى إلى 19.582 مليار دولار فى نهاية سبتمبر من 16.564 مليار دولار فى نهاية أغسطس.

وكانت مصر تلقت مليار دولار من البنك الدولى فى سبتمبر وهو ما يمثل الشريحة الأولى من قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

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