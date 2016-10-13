أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

القوات العراقية تبدأ عملية عسكرية لتحرير طريق "حديثةـ بيجى" بالأنبار

Google+ Print
القوات العراقية تبدأ عملية عسكرية لتحرير طريق "حديثةـ بيجى" بالأنبار القوات العراقية تبدأ عملية عسكرية لتحرير طريق "حديثةـ بيجى" بالأنبار

>بغداد (أ ش أ)

شرعت قوات الجيش العراقى مدعومة بمقاتلى العشائر، اليوم الخميس، فى عملية عسكرية للسيطرة على طريق حديثة- بيجى شمالى محافظة الأنبار غربى العراق.

وقال مصدر عسكرى أن قوات من الجيش تابعة للفرقة السابعة وعمليات الجزيرة وحشد العشائر بدأت صباح اليوم عملية عسكرية واسعة لتحرير طريق حديثة- بيجى بالأنبار من قبضة تنظيم داعش الإرهابى.

وأضاف أن الطريق يستخدمه داعش فى شن هجماته على مدينة حديثة المحررة شمال غرب الرمادى، وأن السيطرة على الطريق يقطع امدادات داعش من محافظة صلاح الدين وتكرار الهجمات على قضاء"حديثة".

وكانت القوات العراقية حررت جزيرة "هيت" غربى الأنبار يوم الثلاثاء 11 أكتوبر، وسيطرت على حى البكر بإسناد من الطيران العراقى واستكملت السيطرة على قرى المبغية وحبطان والمحلبية على الضفة الشرقية لنهر الفرات مابين "حديثة" و"هيت" وحدث تماس مابين القطاعات العسكرية التابعة لقيادة عمليات الأنبار وقيادة عمليات الجزيرة، وأصبحت الضفة الشرقية للنهر محررة من قبضة داعش والتى كان يستخدمها التنظيم فى الهجوم على القوات العراقية بالمناطق المحررة فى الأنبار.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365