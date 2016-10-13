بالصور.. مزرعة القويح بالقصير تستعد لإنتاج العروة الثانية من الخضراوات

تستعد مزرعة وادى القويح بمدينة القصير لإنتاج العروة الثانية من الخضروات والتى تشمل إنتاج الخيار والطماطم والمانجو والبلح والكرنب، كما يتم أيضا زراعة الذرة بها بعد إنتاج العروة الأولى بها وتوزيعها على أهالى المدينة خلال رمضان الماضى.

وقال اللواء يوسف الشاهد رئيس مجلس مدينة القصير، تستعد مزرعة القويح من إنتاج العروة الثانية منها من خضراوات الخيار والطماطم والكرنب والبلح وقريبا المانجو، مؤكدا على وصول 4000 شتلة مانجو لزراعتها فى 10 أفدنة جديدة لتصبح مساحة زراعة المانجو 35 فدانا بالمزرعة.

أوضح الشاهد فى تصريحات خاصة أن مزرعة القويح كانت أرضا صحراوية تم استصلاحها منذ فترة تجاوزت العامين، بمساحة 127 فدانا نستهدف فى المراحل القادمة وصول المستهدف فيها إلى 900 فدان، موضحا أن جميع منتجاتها من الخضراوات والفاكهة من الخيار والفلفل وباذنجان وطماطم وكذلك كنتالوب والكوسة.

ومن جانب آخر أكد رئيس مدينة القصير أن مزرعة القويح تم تشغيل 15 عاملا بها براتب شهرى 1200 جنيه من أهالى مدينة القصير، بجانب مصروف يومى 15 جنيها لكل عامل، وجميعهم من مدينة القصير، مؤكدا على أن ذلك يعد أول دفعة من العاملين بها، معلنا أن سيتم تشغيل عدد آخر على دفعات متتالية بالمزرعة.