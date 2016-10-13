بالصور.. تلوث بحيرة التمساح بـ2 مليون متر مكعب من مياه الصرف

بحيرة التمساح من أهم البحيرات الموجودة بالمجرى الملاحى لقناة السويس وتقع على شاطئها عدد كبير من البلاجات والنوادى التى يرتادها العديد من زوار المحافظة، وهى عبارة عن حوض طبيعى مساحته حوالى 1900 فدان بمتوسط عمق 10 أمتار وتحوى ما يقرب من 90 مليون متر مكعب من المياه المالحة، وتتصل بمسطحين مائيين، هما البركة الغربية (الصيادين) والمجرى الملاحى لقناه السويس، ويدخل البحيرة حسب ما أكدته الدراسات حوالى 2 مليون متر مكعب يوميا من مياه الصرف عن طريق مصرف المحسمه، ويتم خلطها بمياه البحيرة قبل تسربها شمالا وجنوبا عن طريق المجرى الملاحى لقناه السويس.

مياه الصرف الصحى

وكشفت مجموعة من الدراسات البيئية الحديثة والتى صدرت فى الإسماعيلية مؤخرا عن خطورة مياه الصرف الصحى التى يتم إلقاؤها فى بحيرة التمساح، حيث تقوم معظم المصانع الموجودة بالإسماعيلية وخاصة المنطقة الصناعية بإلقاء بقايا المواد الكيماوية من معادن ثقيلة وخفيفة فى البحيرة، ما أثر على الصيد فى البحيرة، حيث يعيش ما يقرب عن 7 آلاف صياد على ضفاف بحيرة التمساح ليس لهم عمل سوى الصيد ويعانون من تلوث المياه وقلة الأسماك منذ سنوات طويلة وينتظرون تطهير البحيرة لكى يواصلون عملهم بدون أمراض.

بحيرة الصيادين ملوثة

يقول محمد أحمد رشدى من أهالى بحيرة الصيادين منذ سنوات وطالبنا بتطهير البحيرة وتم رصد ميزانيات لتطهير بحيرة التمساح ومعها بحيرة الصيادين كان هذا فى عام 2010 لكن المشروع لم يتم ومازالت مياه الصرف الصناعى والزراعى والصحى أيضا تصب فى البحيرة الأمر الذى يؤدى إلى موت الأسماك وخاصة الذريعة فتقل كمية الأسماك فى البحيرة.

الرزق أصبح شحيحا

يشير احمد فتحى من صيادى البحيرة إلى أن الرزق أصبح شحيحا جدا فى البحيرة ونحاول الصيد فى المجرى الملاحى بعيدا عن التلوث وهذا الأمر قليل جدا حيث يتم منعنا من الصيد داخل المجرى الملاحى لظروف أمنية ونتمنى أن يتم تطهير البحيرة كما وعدنا المسئولين منذ سنوات ومنع هذه المياه الملوثة من الإختلاط بمياه البحيرة حفاظا على أرواحنا كصيادين وأيضا للحفاظ على اسماك القناة المعروفة بجودتها.

أمراض بالجملة

يضيف فارس عبد الحميد أحد شباب الصيادين أن الأمر بالفعل أصبح خطرا هناك العديد من الأمراض التى يصاب بها الصياد نتيجة تلوث مياه البحيرة وخاصة أن هناك مواد سامة قادمة من مصانع العاشر بالإضافة إلى مياه الصرف الصحى والزراعى لابد أن تتحرك الأجهزة المسئولة لإنهاء هذه المشكلة.

الاستفادة من مياه الصرف

وأكد المهندس سليمان عبد العزيز استشارى ملاحة على أنه وعددا من زملائه من المهتمين بالأعمال البحرية والمياه تقدموا بدراسة مستوفية حول الاستفادة من مياه الصرف الصناعى والزراعى التى تلوث القناة بعمل مصارف ونقل هذه الكميات الكبيرة من المياه عن طريق مواسير أو إلحاقها بمشروع سحارة ترعة سرابيوم لرى ما لا يقل عن 100 ألف فدان شرق القناه وبهذا نكون قضينا على مشكلة التلوث فى البحيرات وفى المجرى الملاحى لقناه واستفدنا بهذه المياه بعد معالجتها.