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دراسة: قلب الجنين يدق للمرة الأولى بعد 16 يوما من حدوث الحمل

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دراسة: قلب الجنين يدق للمرة الأولى بعد 16 يوما من حدوث الحمل دراسة: قلب الجنين يدق للمرة الأولى بعد 16 يوما من حدوث الحمل

> لندن (أ ش أ)

كشفت دراسة جديدة، أن قلب الجنين يدق للمرة الأولى بعد 16 يوما من حدوث الحمل.

 

وذكرت صحيفة ديلى ميل البريطانية، أن فريق البحث بمؤسسة القلب البريطانية بجامعة أوكسفورد، اكتشف أن قلب الجنين يدق للمرة الأولى فى مرحلة مبكرة أكثر مما كان يعتقد فى السابق، إذ أشارت أبحاث سابقة إلى أن ذلك يحدث بعد 21 يوما من الحمل.

 

ونقلت الصحيفة عن البروفيسور بول رايلى الذى ترأس البحث بجامعة أوكسفورد قوله: إننا نحاول معرفة الكيفية التى يتطور بها نمو القلب، وما الذى يسبب فى النهاية المشكلات القلبية التى تحدث والجنين فى رحم والدته وقبل ولادته.

 

وأضاف أنه "بمعرفة الكيفية التى يبدأ بها القلب عمله للمرة الأولى وكيف يمكن للمشكلات أن تحدث أثناء تطور القلب، نكون بذلك أقرب خطوة فى القدرة على منع حدوث أمراض القلب خلال فترة الحمل.

 


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