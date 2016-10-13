اليوم.. آخر أيام سحب كراسات شروط قرعة أراضى الإسكان الاجتماعى

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن اليوم الخميس، الموافق 13 أكتوبر الجارى، هو آخر أيام سحب كراسات الشروط والمواصفات، من فروع بنك التعمير والإسكان، بقرعة المرحلة التكميلية لـ34841 قطعة أرض بالإسكان الاجتماعى.

وذلك للحاجزين بالمرحلة الأولى التى تم طرحها فى الفترة من 17/4/2016 وحتى 2/6/2016، والذين لم يوفقوا فى الحصول على قطعة أرض فى القرعة العلنية التى تم إجراؤها.

وكان الوزير قد قرر سابقا مد فترة سحب كراسات الشروط، لمدة أسبوع، نظرا لتزاحم عدد كبير من المواطنين، على بعض فروع بنك التعمير والإسكان، لسحب كراسات الشروط.