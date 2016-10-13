"البيئة": بوليكو اليونانية تأخذ عينات من اللندين المسرطن لتحليلها بباريس

كشف المهندس أحمد عبد الحميد، رئيس مشروع التخلص من الملوثات العضوية بوزارة البيئة، عن قيام شركة "بوليكو" اليونانية التى تعاقدت معها مصر للتخلص من 220 طن لندين مسرطن بميناء الأدبية بالسويس أخذت أمس أول، الثلاثاء، عينة من الشحنة الموجودة بالميناء بعد 18 عاما من تحريزها وتخزينها وعدم التوصل لمستوردها كى ترسلها إلى فرنسا.

وأوضح عبد الحميد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن فرنسا هى الدولة التى سيحرق بها المبيد المسرطن، وتنص القوانين الفرنسية بأن تبلغ السلطات بها قبل نقلها إلى فرنسا وان يسبق ذلك تحليل عينات من الـ10 كونتينرات المخزن بها المبيد بمدينة النور باريس.

وأشار عبد الحميد، إلى أن الشركة وضعت برنامج زمنى للحصول على لحرقها، موضحا أن من متطلبات للتعاقد بضمان التنفيذ إحضار الملف الخاص باتفاقية بازل والخاصة بالتصاريح التى تأخذها الشركة من الدول التى ستمر عليها الشحنة، مشيرا إلى أن هذا سيتطلب 4 شهور حيث بدأت الشركة العمل على الحصول على موافقات الدول التى ستمر بها الشحنة وسيتم التخلص طبقا لاتفاقية بازل وإتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة.