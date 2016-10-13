الجامعات الماليزية تخصص 200 مقعد في الطب والتمريض للطلبة السعوديين

قدم وزير التعليم د. أحمد العيسى شكره وتقديره لوزير التعليم العالي الماليزي د. داتو ادريس جوزو، لموافقة وزارة التعليم العالي وبالتعاون مع الجامعات الماليزية الرائدة بتخصيص ١٠٠ مقعد للطلبة السعوديين لدراسة الطب و١٠٠ مقعد لدراسة التمريض. وأكد العيسى أن هذه البادرة تدل على مدى عمق التعاون والعلاقات المتميزة بين البلدين في المجالات التعليمية.

وقد وجه الوزير العيسى وكالة الوزارة للابتعاث الخارجي بالبدء بقبول طلبات الطلبة الراغبين دراسة الطب والتمريض في الجامعات الماليزية.

يشار إلى أن فرص القبول في مجالات الطب والتمريض محدودة جداً بالجامعات الماليزية؛ وذلك نظرا للمنافسة الشديدة بين الأعداد الكبيرة للمتقدمين لها.